В останні роки проблема самобудів в Україні набула особливої актуальності. З одного боку, несанкціоноване будівництво створює низку юридичних та містобудівних проблем, з іншого — багато з цих будівель є домівкою для тисяч сімей. Легалізацією самобудів займаються підприємства, що спеціалізуються у цій сфері, за прикладом ВСЕ ЗАКОННО. У цій статті ми розглянемо, як сучасні технології можуть допомогти у легалізації самобудів та спрощенні управління ними.

1. Геоінформаційні системи (ГІС). ГІС можуть грати ключову роль управлінні самобудами. З їхньою допомогою можна візуалізувати розташування всіх самобудів, аналізувати їх вплив на міську інфраструктуру та планувати заходи щодо їх інтеграції. Крім того, ГІС полегшують процес збирання даних для вирішення питань легалізації.

2. Блокчейн та цифрова ідентифікація. Блокчейн може запропонувати надійне рішення для реєстрації прав власності, що є особливо важливим при легалізації самобудів. Технологія забезпечує прозорість та захист даних, що є критично важливим у юридичному контексті.

3. Використання дронів для моніторингу та картування. Дрони – це ще один інструмент, який може спростити процес управління самобудами. З їхньою допомогою можна швидко отримати актуальні знімки територій, визначити межі ділянок і навіть провести топографічні дослідження.

4. Мобільні програми для взаємодії з жителями. Мобільні програми можуть стати ефективним засобом спілкування між органами влади та жителями самобудів. Через програми можна розповсюджувати інформацію про процес легалізації, збирати зворотний зв'язок і навіть проводити опитування.

5. Штучний інтелект для аналізу даних. ІІ може використовуватися для аналізу великих обсягів даних про самобудівництво, у тому числі для виявлення тенденцій, прогнозування наслідків різних рішень та оптимізації процесів планування.

6. Віртуальна та доповнена реальність для візуалізації проектів. Технології віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) можуть бути використані для візуалізації майбутнього аспекту самобудів після їх легалізації та реконструкції. Це дозволить як владі, так і жителям краще зрозуміти передбачувані зміни та внести пропозиції щодо покращення проектів. VR та AR можуть також допомогти у демонстрації потенційних покращень інфраструктури та зовнішнього вигляду територій.

7. Платформи спільної роботи та хмарні технології. Хмарні платформи та інструменти спільної роботи можуть полегшити процес взаємодії між різними зацікавленими сторонами: державними органами, місцевими спільнотами, архітекторами та будівельниками. Вони забезпечують централізоване зберігання даних, доступом до актуальної інформації та ефективне управління проектами легалізації самобудів.

Технології можуть відіграти ключову роль у вирішенні проблеми самобудівництва в Україні. Від ГІС та блокчейну до дронів та штучного інтелекту – ці інструменти забезпечують нові можливості для легалізації та управління самобудами, роблячи процес більш ефективним, прозорим та доступним.