Ціна на електроенергію і газ в Україні в половину нижчі від ринкової, – МВФ

Вартість газу та електроенергії для українців наразі покриває близько 50% від їхньої ринкової ціни. Перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення війни.

Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF для України, яку МВФ оприлюднив після восьмого перегляду.

– Незважаючи на підвищення, ціни на е/е для домогосподарств покривають приблизно половину ціни для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для домогосподарств становлять приблизно 50% від ринкового рівня, – йдеться у документі.

У програмі наголошується, що українська влада планує протягом шести місяців після скасування воєнного стану затвердити дорожню карту для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Згідно з планом, реформування тарифної політики розпочнеться в поствоєнний період.

Дорожня карта також є частиною Плану ЄС-Україна й охоплюватиме реформи спецобов’язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств, – зазначається в програмі.

МВФ вказує на необхідність створення фінансово стійкого енергетичного сектору в повоєнний період.

Для цього планується скорочення квазіфіскальних витрат, запровадження нової методики формування тарифів, яка враховує соціальні аспекти, та перехід до тарифів, які відображають реальну собівартість послуг.

За оцінками МВФ, перегляд тарифів дозволить не лише повернути прибутковість енергетичним компаніям, а й зменшити їхню заборгованість, підвищити конкуренцію на енергоринках і стимулювати споживачів до енергоефективності.

– Найбільш вразливі домогосподарства потребують захисту від вищих тарифів, зокрема шляхом перегляду субсидії на житлово-комунальні послуги для підвищення її ефективності та адресності, – зазначає МВФ.

У звіті також згадується, що через невідповідність тарифів ринковій ситуації теплокомуненерго заборгували Нафтогазу понад 100 млрд грн.

Попри збільшення цін на електроенергію, продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на воду і тепло.

Енергетичний сектор України зберігає стійкість попри часті масовані атаки РФ завдяки активному проведенню ремонтів, введенню нових потужностей і збільшенню імпорту.

МВФ наголошує, що важливу роль у цьому відіграє міжнародна підтримка.