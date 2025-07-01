У Росії проблеми з базовими продуктами харчування, - ЦПД

Війна проти України, санкції та збільшення видатків на ВПК призвели до зростання цін на базові харчові продукти у Росії.

Про це розповіли в Центрі протидії дезінформації.

“Минулого року ціни побили дев’ятирічний рекорд і продовжують зростати. Пшеничний хліб минулоріч подорожчав на 14,6%, а за перші п’ять місяців поточного року — ще на понад 6%”, – зазначили у ЦПД.

Російська влада планує почати регулювати ціну на хліб, щоб усунути цю проблему. Однак виробники прогнозують, що такі заходи призведуть до банкрутств хлібзаводів та скорочення пропозиції на ринках РФ, що ще більше збільшить ціни.

Зазначається, що з іншими базовими продуктами у Росії також проблеми – різко зросли ціни на овочі, особливо на картоплю, яку РФ змушена була закуповувати у Китаї та Монголії.