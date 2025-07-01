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У Росії проблеми з базовими продуктами харчування, - ЦПД

У Росії проблеми з базовими продуктами харчування, - ЦПД

Війна проти України, санкції та збільшення видатків на ВПК призвели до зростання цін на базові харчові продукти у Росії.

Про це розповіли в Центрі протидії дезінформації.

“Минулого року ціни побили дев’ятирічний рекорд і продовжують зростати. Пшеничний хліб минулоріч подорожчав на 14,6%, а за перші п’ять місяців поточного року — ще на понад 6%”, – зазначили у ЦПД.

Російська влада планує почати регулювати ціну на хліб, щоб усунути цю проблему. Однак виробники прогнозують, що такі заходи призведуть до банкрутств хлібзаводів та скорочення пропозиції на ринках РФ, що ще більше збільшить ціни.

Зазначається, що з іншими базовими продуктами у Росії також проблеми – різко зросли ціни на овочі, особливо на картоплю, яку РФ змушена була закуповувати у Китаї та Монголії.

“Все це свідчить про наростання системної кризи в аграрному секторі російської економіки. Влада РФ імітує діяльність, спрямовану на подолання ознак цієї кризи, однак насправді головним завданням органів влади рф є забезпечення продовження війни проти України, зокрема і коштом пересічних росіян”, – зазначили в ЦПД.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

рашистиЦПДпродуктова криза
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