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Полiтика

Берлін підписав угоду про далекобійні дрони для ЗСУ

Берлін підписав угоду про далекобійні дрони для ЗСУ

Федеральний уряд Німеччини підписав перший договір про фінансування виробництва для України далекобійної зброї, яка включає понад 500 ударних безпілотників Антонов-196 Лютий із дальністю польоту до 1200 км і бойовою частиною близько 50 кг. Про це повідомляє Die Welt.

За інформацією джерел у службах безпеки, ці дрони мають допомогти українським силам завдавати ударів по цілях у глибині Росії вже найближчими місяцями. У вівторок повідомлялося про нові атаки на території РФ із застосуванням дронів типу Ан-196.

ForUA.com розповідал, як українські розвідники застосовують далекобійні безпілотники Ан-196 "Лютий".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до Києва підтвердив намір Берліна розширити співпрацю з Україною у сфері озброєнь. Він зазначив, що Німеччина продовжить посилювати військову допомогу Україні та створювати спільні підприємства для швидшого виробництва необхідного озброєння.

— Ми вже домовилися про поглиблення співпраці з оборонною промисловістю. Україна має величезні потреби, і ми прагнемо допомогти їй захищатися, — заявив Вадефуль.

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив фінансування, зауваживши, що нові системи озброєння надійдуть Україні в короткі терміни. Водночас деталі угоди не розголошують із міркувань безпеки.

Як повідомлялося раніше, затверджений наприкінці травня пакет військової допомоги від Німеччини на 5 млрд євро передбачає фінансування не лише ударних безпілотників і перехоплювачів FPV, а й ремонтних потужностей для обслуговування німецької бронетехніки в Україні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Німеччинавійськова допомога Україні
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