Під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну в лютому 2022 року весь цивілізований світ почав моментально реагувати на агресію, вводячи різні санкції проти РФ. Але далеко не всі направили свої санкції проти російських компаній і клієнтів. Одним із яскравих прикладів виключення є електронний гаманець Skrill, який працює під ліцензією британської PaysafeGroup. Замість того, щоб блокувати акаунти росіян дана компанія оголосила справжню війну громадянам України зареєстрованим у прифронтових Харківській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Хто такі Skrill

Skrill - це один із найбільших електронних гаманців зі світовим ім'ям. Його клієнтська база налічує понад 50 мільйонів облікових записів по всьому світу. Компанія дозволяє створювати акаунти користувачам незаборонених країн у двох основних валютах: американському доларі (USD) та європейському євро (EUR). Плюсами використання даного гаманця є висока швидкість транзакцій, підвищені ліміти для верифікованих користувачів і криптовалютна інтеграція. До мінусів клієнти відносять одні з найвищих комісій.

З чого все почалося

Після визнання Володимиром Путіним легітимності Луганської та Донецької Народних Республік (Л/ДНР) 18-20 лютого 2022 року американський президент Джо Байден запровадив санкції проти цих так званих держав. Відповідно до цього рішення компанія Скріл розпочала блокування акаунтів усіх клієнтів, які мають адресу реєстрації в Луганській та Донецькій областях. 22 лютого того ж року Росія вторглася на територію України. У результаті до березня утворився фронт, що пролягав територіями Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Не бажаючи розумітися на географії бойових дій керівництво Paysafe прийняло найлегше рішення для себе - розпочати блокування всіх акаунтів, власниками яких були жителі вищевказаних областей. Рішення було настільки поверхневим, що до цього списку потрапила навіть Дніпропетровська область. У компанії пояснили таке рішення неприпустимістю порушення санкцій проти РФ. Тобто, номінально вони визнали ці території за Росією. Облікові записи українців блокувалися не просто так, а з усіма наявними коштами на них.

Санкції проти України

У результаті на і без того постраждалих українців зійшло нове лихо - фінансові утиски з боку європейської компанії. На всі листи українців із проханнями дозволити їм повернути свої гроші менеджери Skrill гордовито відповідали російською мовою, що таке блокування лише врятує ці гроші. При цьому за півтора роки війни компанія так і не спромоглася перекласти свій сайт українською мовою, а їхні менеджери іноді й зовсім не розуміли про що пишуть українці українською.

Причина полягає в тому, що головний офіс Скріл по Східній Європі, як і раніше, працює в Москві і сплачує всі необхідні податки, а сама Росія так і досі не з'явилася у списку заблокованих країн для співпраці зі Skrill. Дивно лише одне - як такий кричущий міжнародний безкарний злочин досі може мати місце у світовому співтоваристві? При чому від компанії з європейсими (британськими) корінням. Наразі вже зафіксовано тисячі звернень українців з вимогою повернути їм їхні гроші і лише одиницям із них було дозволено переказати кошти на інші, не заблоковані акаунти Skrill. Більшості просто не дають навіть зайти в свій особистий кабінет.

Шляхи вирішення проблеми

Для того, щоб покращити ситуацію, пропонується писати свої скарги, а також відгуки про компанію на міжнародних майданчиках. Таким чином можна створювати тиск на компанію, яка не бажає не те щоб допомогти постраждалій українській нації, а взагалі пригнічує і фактично відбирає останні гроші в українських родин в умовах воєнних дій.

Висновки

Найсуворіше забороняється:

1. Створювати акаунти на сайті Скріл через відсутність безпеки для українців та їх коштів.

2. Продовжувати користуватися незаблокованими рахунками та тримати там кошти. Їх у будь-який момент можуть просто відібрати з блокуванням облікового запису без розгляду про те, де ви живете і чи верифікований ваш обліковий запис.

3. Всіляко підтримувати імідж електронного гаманця Skrill через те, що це завдасть ще більшого удару українській нації та фінансовій системі України в цілому.

Додатково, як спробу вирішення проблеми, можна направляти свої скарги до Ради Національної Оборони та Безпеки України (РНБО) з проханням розглянути внесення компанії до списку міжнародних спонсорів ведення війни.