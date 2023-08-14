Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після піврічної підготовки у фахівців Королівської морської піхоти і армійських спецпризначенців за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Королівські морські піхотинці та спецпризначенці британських Сухопутних військ навчали українських морських піхотинців вести десантні операції на малих човнах, у тому числі висадки на узбережжі", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у неділю.

Як повідомляється, курс пройшли близько 900 українських морських піхотинців. "Він включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, "зубів дракона" за допомогою вибухівки".

"Під час навчання, анонсованого Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунаком під час візиту Президента Зеленського до Великої Британії в лютому, британські командос проводили підготовку для українських військових з виконання десантних операцій та висадки на суходіл з використанням надувних човнів", - наголошується в повідомленні Генштабу.

"Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі", - зазначають у Генштабі.

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес сказав: "Велика Британія очолює підготовку Збройних Сил України, забезпечуючи сучасну підготовку у веденні бою для понад 20 тис. новобранців українських Сухопутних військ в рамках операції Interflex. Програма підготовки, яку провели елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні розбудувати власну морську піхоту та розширити можливості дій на воді".

Під час тренувань використовується та ж зброя, яку, серед іншого, Велика Британія надала Україні у межах військової підтримки. Це понад 10 тис. одиниць протитанкової зброї, включно з тисячами систем NLAW.