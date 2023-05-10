Після тривалої перерви Олександр Козир та Фонд О. Жолоба готуються до відновлення офлайн подій, які надихнуть і подарують надію. Якщо суспільство активно бере участь у житті країни, то відновлення після війни буде приємним і запалющим. А Козир має великий досвід в організації заходів, які здатні піднести настрій та надати надію.



Він успішно організовував фестивалі та події, що популяризують культуру, мистецтво та медичну галузь. До найпопулярніших фестивалів та конкурсів, які він організував, відносяться "Топ Доктор" - народний рейтинг, який допомагає відзначити найвидатніших медичних фахівців, а також інші заходи, що підкреслюють важливість здорового способу життя. Якщо ви ще не знайомі із цим проєктом, то варто зазирнути на сайт де Олександр Козир презентує свої проєкти - https://kozyrdigital.com/#events

Олександр Козир робить офлайн події які не забути



Олександр Козир відомий своїми різноманітними заходами, в тому числі й організацією фестивалів та конкурсів як для тварин, так і для людей. Він щоденно намагається популяризувати культуру, в тому числі культуру танцю. А також подарувати радість молодятам та можливість організувати незабутнє весілля. Разом із партнером Фонд О. Жолоба докладає зусиль для розвитку мистецтва та підтримки обдарованих особистостей. Їх співпраця дозволила багатьом митцям організувати численні виставки сучасного мистецтва, що презентують шедеври художників з усього світу.

Відомі фестивалі, що розтоплять всі серця:

«Топ Доктор» - народний рейтинг і відзнака найкращих спеціалістів медичної галузі в Україні.

«Зіркові песики» - фестиваль де кожен песик будь-якої породи може стати зіркою.

«TOP DANCE GROUP» - фестиваль танцю, де кожен може проявити свій талант та отримати бонусом підтримку і можливість реалізуватись в улюбленій сфері.

«Козирне весілля» - фестиваль на якому представлені весільні салони і їх найкращі унікальні пропозиції. Все заради любові.

Перемога вже поруч і тому Козир готує фестивалі та офлайн події, які підтримають суспільство і зарядять на позитивний лад.

Олександр Козир впроваджує важливу ініціативу

Волонтерство та допомога постраждалим від війни — це чудовий спосіб допомогти тим, хто потребує підтримки. Діти, безумовно, є найбільш вразливою категорією в цій ситуації, і забезпечення їхніх потреб є дуже важливим завданням. Тому Олександр Козир і Жолоб одразу після початку повномасштабного вторгнення направили свої ресурси на допомогу країні й захисту її майбутнього.

Якщо ви бажаєте допомогти, можна відвідати сайт БФ Олександра Жолоба https://zholobov-foundation.org та дізнатися більше про можливості підтримки. Кожен може знайти свій спосіб зробити внесок і допомогти волонтерам у їх роботі. Дуже важливо пам'ятати про те, що кожна допомога, навіть невелика, може мати великий вплив на життя тих, кому вона призначена.