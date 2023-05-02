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Заходи, які зменшують податкові надходження України або руйнують існуючу податкову базу обмежать здатність держави до відбудови, а відтак – і до економічного зростання.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що ефективна та справедлива податкова політика дозволяє перерозподіляти державні ресурси та сприяє економічному зростанню як загалом, так і у випадку України.

Відновлення та реконструкція України потребуватиме величезних фінансових ресурсів, пояснює Степанян. І хоча міжнародне співтовариство готове розділити частину тягаря, Україна повинна продовжувати виконувати свою частину і посилювати мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування зростаючих соціальних та інфраструктурних потреб. 

Для післявоєнної України це буде основною передумовою стійкого та тривалого економічного зростання. "З цього логічно постає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують існуючу податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання", – додав представник МВФ.

Степанян пояснив, що для підтримки доходної бази у короткостроковій перспективі основна увага буде надаватися скасуванню заходів, запроваджених в умовах воєнного стану, та реформам у податковій та митній сферах.
ForUm

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