У вівторок, 28 березня, відбулося засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якому було прийнято рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті організації.

Також МОК оприлюднив ряд вимог до спортсменів РФ і Білорусі, яких можуть повернути до змагань.

Спортсмени з російським або білоруським паспортом змагаються тільки як нейтральні індивідуальні атлети.

Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту.

Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть виступати. Персонал, який активно підтримує війну, не може виступати.

Всім російським і білоруським військовослужбовцям не можна виступати.

Кожен спортсмен повинен виконати всі антидопінгові правила.

Санкції щодо урядів і держав залишаються. Ніяких змагань в РФ або Білорусі не може відбуватися.

Заборона на використання будь-якої символіки РФ і Білорусі на всіх заходах, в тому числі на трибунах.

Жоден політик (член уряду або державного апарату) РФ і Білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.

Також повідомляється, що на даному засіданні не обговорювали участь росіян і білорусів в Олімпійських іграх, які пройдуть в 2024 році в Парижі і в 2026 році в Мілані. Це питання будуть продовжувати моніторити.

"МОК прийме це рішення у відповідний час, на свій розсуд і без прив'язки до результатів попередніх Олімпійських кваліфікаційних змагань", - йдеться в заяві.