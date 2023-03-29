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У вівторок, 28 березня, відбулося засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якому було прийнято рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті організації.

Також МОК оприлюднив ряд вимог до спортсменів РФ і Білорусі, яких можуть повернути до змагань.

  • Спортсмени з російським або білоруським паспортом змагаються тільки як нейтральні індивідуальні атлети.
  • Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту.
  • Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть виступати. Персонал, який активно підтримує війну, не може виступати.
  • Всім російським і білоруським військовослужбовцям не можна виступати. 
  • Кожен спортсмен повинен виконати всі антидопінгові правила.
  • Санкції щодо урядів і держав залишаються. Ніяких змагань в РФ або Білорусі не може відбуватися.
  • Заборона на використання будь-якої символіки РФ і Білорусі на всіх заходах, в тому числі на трибунах.
  • Жоден політик (член уряду або державного апарату) РФ і Білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.

Також повідомляється, що на даному засіданні не обговорювали участь росіян і білорусів в Олімпійських іграх, які пройдуть в 2024 році в Парижі і в 2026 році в Мілані. Це питання будуть продовжувати моніторити.

"МОК прийме це рішення у відповідний час, на свій розсуд і без прив'язки до результатів попередніх Олімпійських кваліфікаційних змагань", - йдеться в заяві.
ForUm

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