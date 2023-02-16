Українська та турецька сторони домовилися продовжити переговори щодо використання плавучих електростанцій для електропостачання України, приділивши при цьому особливу увагу їхній безпеці та місцям розташування, повідомляється на сайті Міністерства енергетики України.

"Плавучі електростанції - це можливість забезпечення генерацією регіону, один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли Росія продовжує щодня атакувати наші енергооб'єкти", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки. в Україні Ягмур Ахмет Гюльдер в середу.

Як зазначили у Міненерго, сторони обговорили також широке коло інших питань у рамках двосторонньої співпраці.

"Міністр подякував за допомогу, яку турецька сторона надає українському енергетичному сектору. Зокрема, у грудні 2022 року через Турецьку агенцію співробітництва та координації Харків та Херсон отримали у вигляді гуманітарної допомоги 180 генераторів", – поінформували у Міненерго.

Як повідомлялося, державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) та турецька компанія Karpowership спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проєкт фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів для України.

З цією метою компанії 26 січня 2023 року підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій для подолання енергодефіциту в Україні.

ЕКУ уточнила, що цієї потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією мільйона домогосподарств в Україні.

Як один із варіантів, розглядається можливість розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії із приєднанням їх електромереж та передання струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі, пояснили в ЕКУ.