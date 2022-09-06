Джозеф Байден вперше офіційно визнав, що проти визнання Росії країною-спонсором тероризму. Слід зазначити, що така реакція президента США йде всупереч із офіційною позицією обох палат Конгресу, що демонструє як мінімум політичну неузгодженість, якщо не сказати по-іншому – початок політичної кризи.

Як з’ясувала редакція в Україні вперше заговорили про Росію, як державу, яка фінансує тероризм ще у 2014-му, вустами тодішнього заступника Генерального прокурора Віктора Шокина. Той надіслав відповідний рапорт на ім’я очільника ГПУ, а вже Віктор Ярема, який на той час очолював відомство, просував ініціативу свого заступника до Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента. Ось що з цього приводу повідомив сам Віктор Шокін, із яким нам вдалося зв’язатися телефоном:

«Ще у листопаді 2014-го я, перебуваючи на посаді заступника генерального прокурора, звернувся щодо визнання Росії – терористичною організацією. На основі мого рапорту Адміністрацією президента були здійснені відповідні вказівки і був розроблений законопроект відповідного рішення Верховної ради України. Не знаю чому, на мій великий подив і розчарування, справа далі слів не пішла. Втім після слів Байдена, дещо у цьому плані стає мені зрозумілим»

За словами Віктора Шокіна його ініціатива була підтримана і у США, зокрема американським професором політології в університеті Ратґерса (Нью-Джерсі) та спеціалістом щодо України - Олександром Мотилем. Вчений переконаний, що Росія стала відповідати усім критеріям держави-спонсора тероризму одразу коли очолила сепаратистів на Донбасі – у 2014-му році?.

Щодо Віктора Шокіна, то він переконаний, що усі ініціативи щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму блокувалися ще з 2014-го року. Зважаючи на озвучену Байденом позицію, екс-генеральному прокурору України стало очевидним хто саме за цим стояв, повідомляє "Фром-юа".

Ще 24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію визнати Росію державою-спонсором тероризму, що по своїй суті було відповідним закликом до Держсекретаря США від верхньої палати Конгресу. Згодом аналогічний документ Ентоні Блінкен отримав і від нижньої – до держсекретаря звернулася спікер Ненсі Пелосі, причому у доволі ультимативній формі, заявивши, що у випадку відмови Конгрес ухвалить відповідне рішення самостійно.

Щодо України, то відповідним «статусом» наша Верховна рада офіційно наділила Росію 22 травня 2022-го року, хоча здавалося б очевидний факт мав бути політично визнаним набагато раніше. Як зазначено у Вікіпедії у США заговорили про фінансування Москвою тероризму ще у 2014. При цьому портал посилається на американського професора політології Олександра Мотиля, який переконує, що Росія стала відповідати усім критеріям держави-спонсора тероризму одразу коли очолила сепаратистів на Донбасі. Як не дивно саме тоді, у 2014-му, перші кроки до цього визнання очевидного були зроблені і Генеральною прокуратурою України, зокрема заступником Віталія Яреми – Віктором Шокіним. Той (ЧЕКАЮ НА ДОКУМЕНТИ) Проте ініціативам Шокіна хід не дали. Хтозна, можливо відповідні вказівки надійшли із Вашингтону, де Джо Байден на той час обіймав посаду віце-президента США і був неофіційним куратором України.

Перший крок у цьому був зроблений Генеральною прокуратурою ще у 2014-му році.