Українська прокуратура завжди приділяла особливу увагу захисту прав і свобод громадян у тому числі і в питанні легалізації зброї. Перший потужний крок до цього був здійснений у травні 2015-го.

Україна вже тоді зазнала втрат як територіально так і значною кількістю загиблих та поранених у зоні проведення АТО. Відтак на засіданні РНБО тодішній

Генеральний прокурор Віктор Шокін вніс свої особисті пропозиції для надання українцям можливості захистити себе як від окупантів, так і від озброєного криміналу.

Ось що повідомив тоді Віктор Шокін в інтерв’ю Голосу України: «Я відстоюю прокуратуру, яка б захищала передусім людей. Люди, а вже потім держава, тому що держава це і є – люди. У тому числі приватну власність людини. До речі, на мій погляд, вона повинна бути чітко виписана у законодавстві, а людина повинна мати можливість захищати її, у тому числі і зі зброєю у руках. Нажаль у нас цього не зроблено. Я вніс до РНБО свої відповідні пропозиції, їх підтримали, у тому числі – Президент. Ці пропозиції опрацьовуються, сподіваюся, що буде прийнятий закон про зброю, реєстрацію, можливість її придбати і весь комплекс питань, котрими займається МВС…», - повідомив Шокін.

Відтоді минуло понад сім років. Легалізацією зброї займатися почали, однак залишилося питання, яке не можна лишати без відповіді. Чому відповідальні особи не спрацювали одразу після ініціативи Генерального прокурора, адже Україна і українці 24 лютого зустріли б ворога більш ефектно і більш ефективно. Так й озброєна злочинність, на яку у післявоєнній Україні очікують вже зараз, отримала б перспективу зіткнутися із людьми, які не лише потенційно можуть захистити своє майно зі зброєю у руках, а й вміють це робити якісно і в межах діючого законодавства, якого сьогодні досі не існує.