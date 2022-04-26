У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який встановили в 1981 році як символ возз’єднання України та Росії.

«Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та росії) під вечір таки демонтували», - повідомив мер столиці Віталій Кличко.



«Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто. Але фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили і зняли скульптуру! Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі!» - додав Кличко.