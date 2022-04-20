72,3% херсонців сказали, що у той чи інший спосіб стикалися із тяжкими злочинами, які вчинили російські окупаційні війська. Такі результати соціологічного опитування, проведеного дослідницькою компанією «Active Group» серед людей, які знаходяться у Херсоні.

10,3% опитаних були свідками таких тяжких злочинів як викрадення людей, вбивства, зґвалтування, пограбування тощо, 9,5% сказали, що особисто знають людей, проти яких російські війська вчиняли такі злочини. Не стикалися, але чули про такі випадки 52,5% опитаних. Не стикалися із тяжкими злочинами 15,8%. Відмовились відповідати на запитання 12% респондентів.

Також опитування показало, що більшість херсонців втратили роботу внаслідок окупації. Відповідаючи на запитання «За вашою оцінкою, яка частина херсонців втратила роботу після заходу до міста російських військ?», про те, що роботу втратили «всі або майже всі», сказали 9,3%, що «переважна більшість» – 36,5%. Чверть (25,5%) опитаних вважають, що втратили роботу «трохи більше половини», а 11% – що половина. Варіант «трохи менше половини» обрали 5%, «значно менше половини» – 6%, «практично ніхто» – 4,3%. Важко відповісти на поставлене запитання для 2,5% респондентів.

Щодо того, скільки респонденти можуть витримати в умовах окупації, з’ясувалось, що найбільша кількість людей можуть витримати 1-3 місяці (23,5%) та 3-6 місяців (19,8%). Понад пів року можуть протриматись 14,3%, від кількох тижнів до місяця – 11%, а «вже не витримують» – 19,8%. Для 11,8% було важко відповісти на це запитання.

Також опитування показало, що більшість херсонців позитивно ставляться до проукраїнських мітингів. «Позитивним», або «швидше позитивним» своє ставлення до таких мітингів назвали 67,5%, у той час як «негативним» – 22%. 10,5% сказали, що не визначились зі своїм ставленням до проукраїнських мітингів.

0,5% опитаних «зізнались» у тому, що вони брали участь у організації, а 9% сказали, що брали участь у мітингах. 20,3% розповсюджували інформацію про мітинги (в тому числі анонімно), а 28,3% сказали, що «підтримували морально». Сказали про те, що не підтримували проукраїнські мітинги 23,5% опитаних. Варіант «важко відповісти» обрали 18,5%.

Запитавши про емоції, які відчувають херсонці у зв’язку із присутністю російських військових у місті, соціологи з’ясували, що домінуючою емоцією є страх. Середнє значення цієї емоції за п’ятибальною шкалою склало 4,3 бали. На другому місці – «гнів», силу якого оцінили в 3,8 бали. Силу «відрази» оцінили на 3,7 балів. По 3,6 балів отримали «ненависть» ти «безпорадність». Силу «здивування» оцінили в 3,3 бали, «суму» – в 3,2, «сорому» – 2,7, байдужості – в 2,4. Найменше балів отримала «радість», яку оцінили в 1,8 бали.

Ідею «створення ХНР» підтримують 13,3%, у той час як проти неї виступають 75,8% опитаних. «важко відповісти» на поставлене запитання для 11% респондентів.

Дослідження проводилось компанією «Active Group» 15-17 квітня 2022 року комбінованим методом: CATI (телефонне опитування із використанням комп’ютерних систем) та самозаповнення анкет респондентами серед мешканців міста Херсон. Загалом опитано 600 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.