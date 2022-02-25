Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила «никогда снова». Но вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны, сказал в обращении президент Зеленский.

«Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?» - сказал он, обращаясь к европейским лидерам.

Перечислю, что произошло. И за это мы благодарим. Секторальные санкции. США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели именно такие секторальные санкции против России. В частности, против всех крупнейших банков. Против крупнейших российских предприятий. Против доступа России к западным технологиям.

Но российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей. Обычных граждан Украины.

Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ждать от европейских стран?

Аннулирование виз для россиян? Отключение от SWIFT? Полная изоляция России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений.

Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы. Выходите на площади своих городов и потребуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны. Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право.

Когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе не только в Украине. Когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев. Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины – как части демократического мира.

Пока государственные институты в Европе не спешат с очень крепкими решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи. Ибо эта помощь – это помощь вам. Потому что это помощь Европе. Вы сами себе помогаете.

Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно.

Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются сегодня разделить Украину.

Защищайте себя. Также как мы защищаем себя.

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей.

А теперь я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство.