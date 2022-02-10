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Социальная сеть экс-президента США Дональда Трампа Truth Social будет полностью готова к ожидаемой дате запуска в конце марта, сообщает FOX Business.

По данным осведомленного источника телеканала, на данный момент продолжается бета-тестирование Truth Social. Ожидается, что пользователи в США смогут загрузить приложение и создать учетные записи к концу марта.

Отмечается, что социальная сеть Truth Social уже доступна для предварительного заказа в Apple App Store.

Ранее Трамп заявлял, что TRUTH Social будет бороться с технологическими гигантами, чтобы «защитить наши права на свободу выражения мнений».

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.
ForUm

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