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Государственное бюро расследований вызывает на допрос экс-президента Виктора Януковича 9 февраля.

Повестка о вызове опубликована в газете Урядовий кур'єр

«Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., в соответствии с требованиям ст.ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 года в 9 час. 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, сообщения о подозрении по уголовному производству № 4201311000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет об уголовном производстве по факту дезертирства сотрудников Управления Государственной охраны, по которому ранее было сообщено о подозрении начальнику охраны Януковича. 

Как сообщал ForUm, 1 февраля в ГБР проинформировали, что бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины, которому ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.

По данным СМИ, начальником службы безопасности Виктора Януковича был Константин Кобзарь.

 
ForUm

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