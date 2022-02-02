Украинская правда обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает поговорить с главой МВД Денисом Монастырским.

Нардеп говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины, а также обещал правоохранителю «найтись» потом и «отблагодарить».

Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что «Слуга народа» посоветовал «не исполнять».

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.

Сам Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил «черепно-мозговую травму», но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.