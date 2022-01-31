Инвертор является важным элементом автономной системы электроснабжения, работающей за счет солнечной энергии. Он преобразовывает постоянный ток, получаемый от батарей, в переменный. Это необходимо для нормальной работы бытовой электроники, централизованных систем водоснабжения и отопления. Большинство из них функционируют именно за счет переменного тока.

На эффективность гелиосистемы в большой степени влияет правильность подключения инвертора. Главное – использовать кабель для передачи тока, имеющий максимальное сечение и минимально допустимую длину. Если солнечная станция находится далеко от потребителя, кабель удлиняется путем наращивания. Однако желательно, чтобы преобразователь находился рядом с панелью.

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Какие есть разновидности инверторов

Энергия, получаемая от солнца, без такого прибора будет бесполезной, так как большинство бытовых систем работают за счет переменного тока. Поэтому инвертор необходим для эффективности и нормальной работы системы. Данные устройства делятся на такие разновидности:

автономные. Их подключают к солнечным модулям. Такие приборы используются с обособленными фотоэлектрическими системами, они не связаны со внешними электрическими сетями. Отсюда и название;

сетевые. Синхронизируются с централизованными сетями электроснабжения (в отличие от автономных). С их помощью настраиваются рабочие параметры (амплитуда, частота напряжения и другие). При перебоях питания автоматически отключаются. Подойдут для солнечной системы, в которой нет аккумуляторов;

гибридные. Сочетают в себе функции автономных и сетевых устройств. Такие инверторы позволяют оптимизировать работу автономной станции, так как в них предусмотрено большое количество настроек. Могут использоваться с конструкциями, где есть аккумуляторные батареи, или без них.

Устройства делятся на два типа в зависимости от выходного сигнала. Существуют модели, генерирующие синусоидальный или квазисинусоидальный выходной сигнал.

Первый вариант подходит для любой нагрузки переменного тока. Второй несовместим с большинством типов трансформаторов или асинхронных моторов. Синусоидальные дороже, но более практичны, надежны и универсальны.