16-річний українець здобув історичну перемогу у Формулі-4

Український автогонщик Олександр Бондарев, який є членом Williams Driver Academy та виступає за італійську команду Prema Racing, здобув свою першу перемогу у Формулі-4. Він виграв третій заїзд п’ятого етапу Італійського чемпіонату на легендарній трасі Імола.

Успіх Олександра почався з кваліфікації 1 серпня, де він вперше у кар’єрі завоював поул-позицію, випередивши усіх суперників. Це дало йому право стартувати з першої лінії у фінальному заїзді.

Проте вже після старту Бондарев втратив лідерство, пропустивши вперед японського гонщика Кіну Накамура-Берту. Більшу частину гонки українець тримався на другій позиції, демонструючи холоднокровність та високий темп, не дозволяючи суперникам наблизитися. Ключовий момент настав за три хвилини до завершення гонки, коли Олександру вдалося нав’язати боротьбу лідеру і ефектно обійти його, вийшовши на першу позицію. Після цього Бондарев не віддав лідерство до самого фінішу, здобувши перемогу з відривом.

Ця звитяга принесла йому 25 очок у загальному заліку чемпіонату, суттєво покращивши його позиції як у загальному рейтингу, так і в заліку новачків сезону.

Перемога в Імолі — історична подія для юного українця, який продовжує підкорювати світові автоспортивні серії та підтверджує свій статус одного з найперспективніших молодих пілотів Європи. Для Олександра це також важливий крок у рамках підготовки до майбутнього переходу у Формулу-3 і далі — до королівської Формули-1.