Для зустрічі із Зеленським Путіну треба спеціальна підготовка, - Пєсков

Кремлівський диктатор Владімір Путін не виключає можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, але лише після підготовчої роботи на експертному рівні.

Про це сказав прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, передає ТАСС.

Він заявив, що Владімір Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні.

Разом з тим під час брифінгу путінський прессекретар зауважив, що підготовча робота до зустрічі Путіна і Зеленського поки що не зроблена. Деталі він не уточнював.

Натомість додав, що РФ наче як зберігає прихильність до врегулювання конфлікту в Україні політико-дипломатичними засобами.

Раніше ватажок рашистів Путін заявив, що умови для початку переговорів щодо війни в Україні залишаються такими ж, як і влітку 2024 року.