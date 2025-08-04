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ЄС починає згортати тимчасовий захист для українців

ЄС починає згортати тимчасовий захист для українців

Європейський Союз готується до поступового згортання режиму тимчасового захисту для українців до 2027 року. Відповідний план передбачає м’який та керований перехід до інших правових механізмів перебування в країнах ЄС або повернення до України.

Ключові елементи плану:

- Нові статуси проживання — українців заохочуватимуть подаватися на інші типи дозволів: робочі візи, навчальні програми, возз’єднання з родиною, а також програми висококваліфікованих спеціалістів (Blue Card, Single Permit).

- Добровільне повернення — для охочих повернутися в Україну передбачені ознайомчі поїздки, підтримка переїзду, винятки для вразливих категорій та можливість залишитися до завершення навчального року.

- Інформаційна підтримка — ЄС організує консультації, інформаційні кампанії та підтримку через спеціалізовані Unity Hubs.

- Координація з Україною — передбачено обмін даними та оновлення статусів через Платформу солідарності.

Цей план покликаний забезпечити прогнозований і структурований вихід із режиму тимчасового захисту, уникнувши хаосу та правової невизначеності для мільйонів українців, які знайшли прихисток у Європі після початку повномасштабної війни.

 

 

Теги:

ЄСвійна в Україніукраїнські біженцітимчасовий захист українцівробочі візи
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