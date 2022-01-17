Миллиардер Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана, объявил 17 января о сложении с себя полномочий председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Обращение Кулибаева размещено на сайте палаты. Причины ухода с поста председателя, который он занимал с сентября 2013 года, не указаны, сообщает Радио Азаттык.

Новость поступила через два дня после того, как были прекращены полномочия двух других зятьев Нурсултана Назарбаева в национальных компаниях. В субботу фонд «Самрук-Казына» сообщил об освобождении от должностей председателя правления компании «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления компании «Казахгаз» Кайрата Шарипбаева.

Кайрата Шарипбаева называют «мужем» депутата мажилиса Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс- президента (это, как предполагается, второй ее брак, первый, с Рахатом Алиевым, был расторгнут в 2007 году). Димаш Досанов — муж Алии Назарбаевой, младшей дочери Назарбаева. Кулибаев женат на Динаре, средней дочери бывшего президента. Чета Кулибаевых считается самой состоятельной в Центральной Азии, супруги входят в список миллиардеров журнала Forbes. Они контролируют крупнейший банк страны и имеют диверсифицированный бизнес.

54-летний Тимур Кулибаев считается одной из влиятельных фигур в нефтегазовой отрасли страны. Он возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY. Кроме того, он является членом совета директоров российской компании «Газпром», председателем Национального олимпийского комитета и руководителем Казахстанской федерации бокса.

На минувшей неделе президент Касым-Жомарт Токаев, ставленник Назарбаева, возложил на «Казахгаз», наряду с компанией «КазМунайГаз» и правительством, ответственность за «допущение протестной ситуации», после которой, по мнению наблюдателей, в стране могла поменяться расстановка сил на властном олимпе. Протесты, которые начались на западе страны 2 января с резкого скачка цен на сжиженный газ, перекинулись на другие регионы, в ряде городов вылились в беспорядки и сопровождались кровопролитием. Некоторые эксперты усмотрели в январских событиях в Казахстане признаки внутренней борьбы за власть — между Токаевым и сторонниками Назарбаева.

Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря прошлого года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты. Пресс-секретарь бывшего президента утверждает, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан, находится в столице и лично принял решение передать руководство влиятельным Советом безопасности президенту Касым-Жомарту Токаеву.