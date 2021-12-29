Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора осуществляют расследование в уголовном производстве по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятому президенту Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности, одному гражданскому лицу.

29 декабря 2021 следователи ГБР на основании соответствующих определений следственного судьи провели ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.

«ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется только с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений», - заявили в бюро.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.