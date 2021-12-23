Адвокаты пятого президента Петра Порошенко рассказывают, что предыдущий президент знал о закупке угля из ОРДЛО, но никоим образом не принимал в этом участия.

Об этом заявила Илья Новиков и Игорь Головань в интервью Украинской правде.

На вопрос, участвовал ли Порошенко в организации закупок с ОРДЛО и в какой степени, его адвокаты ответили отрицательно: «Нет. Ни в коей мере».

«Это не в его компетенции. Есть президент, который в пределах своих полномочий поставил задачу, озвучил их для органов, которые должны этим заниматься», - сказал Головань.

По его словам, Порошенко во время каденции дал задачу обеспечить страну энергией, а СНБО, премьер-министр и руководители правоохранительных органов – «это услышали и выполняли то, что предусмотрено законодательством».

Головань заявил, что Порошенко не обсуждал с руководителями Центрэнерго, Минэнерго поставки угля из ОРДЛО, но знал об этом.

«Он не «не знал», однако не занимался этим, поскольку это не его функция. Информацией о том, что происходит, он владел», - пояснил адвокат.

Также адвокаты отметили, что Порошенко не согласовывал закупки, но и не выступал против, потому что «не должен» был этого делать.

«Порошенко – президент. Он не может рулить Кабмином и даже министром, которого вы считаете с орбиты Порошенко. Он не может ими рулить. Потому что, когда он это делает, все вылезает на поверхность», - сказал Головань.

Кроме того, по словам Новикова, экс-министр энергетики Владимир Демчишин все делал законно.

«Демчишин сделал правильно – сказал, вот у нас есть эти две шахты, из которых боевики готовы отпускать уголь. Но если они хотят что-то получать за этот уголь, то получать они будут только на нашей территории в белую... По моемую мнению, Демчишин все сделал совершенно правильно. Он предотвратил именно финансирование террористов», - добавил Новиков.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.