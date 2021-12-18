У західних регіонах України очікується сніг у суботу, 18 грудня. Температура повітря по всій території країни буде від -1 градуса до +2.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише Парламент.ua.

Вночі та вдень на Заході країни синоптики прогнозують сніг. На решті території - опади не очікуються. Також прогнозується сильний вітер до 5-10 м/с.

Майже у всіх регіонах України температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах -1 +2 градуси. А ось в південних регіонах температура вдень підніметься до +4 градусів.

У Києві 18 грудня очікується сніг, але лише вночі. Вдень буде без опадів. Синоптики попереджають і про сильний вітер від 5 до 10 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі та вдень становитиме від -1 до +1.

Нагадаємо, що на всій території України 19 грудня, на день Святого Миколая, очікується справжня зима зі снігопадами та низькими температурами. На Заході країни та в Карпатах прогнозують сильний мороз, до -12 градусів і нижче.