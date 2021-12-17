АО «Укрзализныця» приглашает украинцев потратить полученные в рамках программы еПоддержка средства на путешествия по железной дороге.

Купить билеты за «вакцинированную тысячу» можно в чат-боте АО «Укрзализныця», на сайте или в кассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В настоящее время перевозчик уже фиксирует всплеск продаж билетов на сайте booking.uz.gov.ua (+20%) и чат-боте (+50%). Между пассажирами, купившими билеты онлайн, АО «Укрзалізниця» с партнерами будут разыгрывать призы. Кроме того, покупая один билет на поезд, пассажир получает билет в онлайн кинотеатр и онлайн-библиотеку.

Напомним, украинцы начали получать первые выплаты по программе еПоддержка. Сейчас выплаты от государства для украинцев, прошедших полный курс вакцинации, проходят на карточки бета-тестировщиков программы, оформленные в Монобанке и Альфа-Банке. Кроме них, к программе привлечены Приватбанк, А-Банк и Укргазбанк.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн и оплатить его в чат-боте Укрзализныци, на сайте booking.uz. gov.ua или в кассе.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

В программе еПоддержка, в рамках которой проходят выплаты, на данный момент участвуют шесть банков (Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «Приватбанк», «Укргазбанк», Ощадбанк), но их список будет расширяться. На обычную карту деньги получить нельзя.

Чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении «Дия» в разделе «Услуги».

Для участия в программе принимаются «зеленые» сертификаты только в приложении «Дия». Сертификаты с портала «Дия» или же бумажные справки не принимаются.

Время ограничено - потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплаты вернутся государству.