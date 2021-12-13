Перш ніж дізнатися, як відбувається публікація статті вак категорія б, необхідно визначити, що таке категорія журналу і в чому її відмінності. Під категорією журналу розуміється показник його значущості, наскільки він є авторитетним та якого рівня це видання. Такі дані створюються відповідно до законодавства та світових тенденцій, оскыльки є ймовірність, що журнал може впасти на рівень, або втратити статус наукового журналу.

У чому відмінність статей категорії «Б»?

Для початку необхідно дати інформацію про те, які це статті ВАК. До них належать статті, які були розміщені у журналах, які рецензує Вища атестаційна комісія. Представлений орган багато років був відповідальним за формування наукової еліти. Але, на сьогоднішній день таке формулювання не є актуальним. Наразі існують професійні статті.

Відбулася ліквідація органу ВАК і його функції тепер виконує атестаційна колегія Міністерства освіти і науки. Сьогодні офіційно визнаними є фахові видання, та їх існує кілька видів, до яких належить категорія «Б». Порівнюючи їх із ВАКівськими журналами, можна відзначити, що вони знаходяться на одному рівні. До них відносяться вітчизняні майданчики, які мають статус наукових. Вони також ретельно перевіряють весь контент.

Які бувають категорії фахових видань

Згідно з наказом МОН №32 від 2018 року, затвердили Порядок, в якому формуються фахові видання. Таким чином, було створено три групи або категорії:

• Категорія А. Сюди належать авторитетні та престижні журнали. Вони рецензуються у Scopus та WoS.

• Категорія Б. До неї входять видання, які були включені до профільних міжнародних наукометричних баз, а також, які відповідають усім критеріям Порядку.

• Категорія В, до якої входять журнали, що знаходяться в переліку на момент затвердження Порядку. Водночас до цієї категорії належать журнали, які виключили із категорії А та Б на 2 роки. Тут слід зазначити, що й такі журнали протягом двох років повинні отримати категорію А чи Б, в іншому випадку їх виключають зі списку, і вони більше не відносяться до професійних.

Вимоги до фахових журналів категорії Б

Далі подаємо основні вимоги, які пред'являють до видань категорії Б:

1) У видання має бути свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації у загальнодержавній чи зарубіжній сфері розподілу;

2) Має бути свій ISSN номер – ідентифікатор друкованого чи електронного засобу масової інформації;

3) Матеріали, які надають вчені, мають бути якісними та повинні пройти незалежне рецензування. У таких вчених має бути хоча б одна публікація у WoS або Scopus, або вони мають опублікувати одну монографію у виданнях категорій А, Б, В;

4) У кожної опублікованої статті повинен бути свій міжнародний цифровий ідентифікатор DOI;

5) У редакційній колегії має бути хоча б сім науковців, які мають вчений ступінь за спеціальністю, що відповідає профілю видання. У кожного вченого має бути певна кількість публікацій (за останні 15 років – 7 публікацій, за останні 5 років – 3 публікації). У трьох вчених колегії, основним місцем роботи має бути українська наукова організація чи заклад вищої освіти. І хоча б один учений із колегії має бути співробітником іноземної наукової установи.

6) У видання повинен бути web-сайт, інтерфейс якого виконаний англійською та українською мовою, або іншою мовою за профілем сайту. Обов'язково вказувати політику видання, хто входить до редакційної колегії, яким чином дотримується редакційна етика та рецензування. Разом з тим англомовна версія сайту повинна мати анотацію в обсязі 1800 знаків до кожної статті.

7) Видання має бути розміщене на платформі «Наукова періодика України» у національній академії В. І. Вернадського.