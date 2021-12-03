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Волчанский райсуд Харьковской области поддержал позицию областной прокуратуры и применил к несовершеннолетнему максимально возможное принудительное мероприятие воспитательного характера – направление в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 3 года. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 2021 13-летний парень убил соседскую 6-летнюю девочку. Правоохранители обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении с признаками насильственной смерти.

В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК Украины, к нему можно применить только принудительные меры воспитательного характера.

Как сообщал ForUm,  28 июля около 23:50 в заброшенном доме в поселке Старый Салтов нашли убитой 6-летнюю девочку. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Законодательство не предусматривает для несовершеннолетнего преступника такой меры наказания, как заключение в колонии.

29 июля 13-летнего парня-соседа девочки, подозреваемого в ее убийстве, задержали и поместили в приемник-распределитель для детей на 30 дней, но по ходатайству следствия этот срок может быть продлен.

Подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк, на момент происшествия был пьян.
ForUm

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