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Архиереи, духовенство и миряне Украинской Православной Церкви молитвенно помянули умерших от голода в 1932-1933 годах.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в государственной церемонии памяти жертв Голодомора, которая прошла на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» в Киеве.

Предстоятеля УПЦ сопровождали митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и викарий Киевской Митрополии епископ Бородянский Марк.

Государственную церемонию возглавил Президент Украины Владимир Зеленский. 

27 ноября во всех храмах и монастырях УПЦ состоялись панихиды и литии.

Молитвы об упокоении душ невинно убиенных и замученных голодом людей вознесены также возле местных мемориалов. К подножию памятников возложены цветы, пропета «Вечная память».

На Черниговщине митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент совершил панихиду за упокой душ всех умерших во время этой страшной трагедии в Николаевском кафедральном соборе Нежина. В селе Сокиринцы Прилукского района епископ Ладанский Феодосий освятил новый поклонный крест в память о жертвах Голодомора.

В Черкассах архиепископ Золотоношский Иоанн совершил заупокойное богослужение у памятника жертвам Голодомора. Также представитель епархии протоиерей Артемий Чумак принял участие в Акции памяти жертв Голодомора, организованной Черкасской областной государственной администрацией. На Соборной площади состоялась акция «Зажги свечу». Отец Артемий от имени Черкасской епархии произнес слово в память о жертвах Голодомора.

В Днепропетровске, в домовом храме в честь священномученика Иринея при Административно-епархиальном центре, митрополит Ириней совершил заупокойную литию по погибшим во время трагических событий Голодомора. Епископ Петропавловский Андрей и духовенство епархии приняли участие в церемонии возложения цветов к памятному Кресту погибшим в парке имени Писаржевского в городе Днепр.
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