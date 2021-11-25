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Александр Лукашенко заявил о якобы новом плане по дестабилизации обстановки в стране перед референдумом. Об этом он заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает БЕЛТА.

«Должен вас предупредить, что те, кто больше всего кричал о переменах и о том, что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо, нам не надо новая Конституция», - сказал он.

Лукашенко заявил, что ему известно о плане, который выработали беглые противники действующей власти, и пообещал предать гласности суть этого плана. «Чтобы вы все видели, чего они хотят. Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной. Я, уже видавший виды человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги», - сказал глава государства.

«Они уже готовятся сломать Конституцию и, если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси», - рассказал Лукашенко, отметив, что в данном случае, видимо, ничему история их не учит».
ForUm

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