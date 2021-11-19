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Суд во Львове арестовал известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива, обвиняемого в покушении на свержение конституционного строя в Украине.

Прокуроры просили арестовать Стахива на два месяца с альтернативой внесения залога в миллион гривен.

Судья удовлетворил это ходатайство и принял решение об аресте до 16 января с возможностью внести залог в миллион гривен, сообщает ВВС Украина.

После ее внесения Стахив будет обязан не покидать Львов без согласия следователей.

«Мы продолжаем борьбу, никакие решетки, ни одна тюрьма меня не остановит. От нашей силы духа упадут все стены. Если наш голос не услышат, то камни будут кричать», - заявил он после суда.

«Это политическое решение против меня. Доказательств у них нет», - добавил он, пообещав подать апелляцию.

Напомним, 16 ноября СБУ заявила, что заблокировала антивакцинаторскую сеть, одним из лидеров которой считается 36-летний львовянин. Правоохранители полагают, что активистов могли финансировать россияне.

В тот же день со Стахивым был задержан еще один участник сети, гражданин РФ.

Статья 109 Уголовного кодекса Украины, по которой вручили подозрение Стахиву, предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Сам Стахов считает, что обвинения в покушении на свержение конституционного строя «не вяжутся» с его деятельностью. Он называет себя основателем движения «Права человека», с которым и отстаивает конституционные права.

Суд собирался избрать меру пресечения Стахива еще позавчера, но мужчина не пришел на заседание, сославшись на плохое состояние здоровья.

Тогда же судья постановил привести подозреваемого под конвоем.

Накануне его сторонники сообщили о «похищении» из больницы в Сваляве. Там Стахив якобы лечился.

18 ноября подозреваемый был доставлен в суд, куда снова съехались его сторонники, недовольные его задержанием.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса. Недавно при его содействии в Киеве прошел многотысячный митинг противников вакцинации.
ForUm

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