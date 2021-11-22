Министерство иностранных дел прилагает все усилия для предотвращения нападения России на Украину, но о привлечении иностранных войск на территорию Украины речь на данный момент не идет.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, на данный момент речь не идет. Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины, - это российские войска», - сказал он.

Кулеба также назвал возможное наступление российских войск одним из сценариев, который, безусловно, лежит на столе у российского руководства.

«Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы его предотвратить, но это не отменяет потребность в максимальном укреплении нашей обороноспособности, потому что никогда не возможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации», - отметил министр.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.