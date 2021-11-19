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Комментируя выступление главы МВД Дениса Монастырского относительно усиления охраны государственной границы с Беларусью из-за миграционного кризиса, Александр Колтунович, народный депутат от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь», заявил, что методы, предложенные Монастырским для противодействия потенциальной угрозе от нелегальных мигрантов, – это двойные стандарты и популизм.

Парламентарий напомнил, что Беларусь остается одним из основных торгово-экономических партнеров Украины, о чем свидетельствуют данные Госстата. 

«Смотрите, какие двойные стандарты сегодня звучат с этой трибуны. Вы нам рассказываете об определенных ограничениях с Беларусью. А скажите, какие вы будете делать ограничения, когда вы будете импортировать оттуда электроэнергию? Вы не думали о том, что Беларусь – это один из ключевых торгово-экономических и внешнеэкономических партнеров?» – отметил Колтунович. 

Народный депутат подчеркнул, что только в 2021-м экспорт в Беларусь вырос на 13%, а импорт из Беларуси – на 58,8% за 9 месяцев этого года. Также политик обратил внимание на то, что за этот год увеличился и импорт из России, которую с трибуны Верховной Рады постоянно называют страной-агрессором.

«То, что вы называете страной-агрессором, а это у нас РФ, ваши данные Госстата – у нас импорт оттуда вырос на 19,5% в этом году. Поэтому, когда вы будете заниматься популистскими вещами, сначала смотрите данные Госстата. Вопрос касается электроэнергии. Как вы будете договариваться, если планируете строить эти "стены" на границе?» – спросил у главы МВД Александр Колтунович.

 

 
ForUm

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