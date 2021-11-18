При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова осуществляется досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего сотрудника налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодид, досудебным расследованием установлено, что 17 ноября 2021 около 23:00 в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

После выхода из вагона на платформе станции метро «Госпром» конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.