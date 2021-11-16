В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко в Святошинском районе неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину, сообщили в столичном главке.

На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции.