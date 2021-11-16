Ожидать начала выхода регионов Украины из «красной зоны» эпидемической опасности можно со следующей недели, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Начало выхода регионов из «красного» уровня эпидопасности можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом», - сказал он на брифинге.

Министр напомнил, что с начала установления «красного» уровня эпидопасности в первом регионе – на Херсонщине – прошло 30 дней. «Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть ко времени введения карантинных ограничений, позволивших нам идти среднестатистическими темпами», - сказал он.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей, заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. При этом Винницкая область переходит в «красную» зону. За сутки 14 ноября в Украине зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.