За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 264 человека;

летальных исходов – 838;

выздоровели – 21 914 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 244 749 человек;

выздоровело – 2 664 373 человека;

летальных исходов – 77 985;

проведено ПЦР-тестирование – 15 292 648.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей, заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. При этом Винницкая область переходит в «красную» зону. За сутки 14 ноября в Украине зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.