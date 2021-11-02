Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода о последней публикации издания Politico, которое со ссылкой на спутниковые фотографии утверждает, что Россия увеличила количество войск и военной техники у украинской границы.

«Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятна, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет», – заявил Данилов.

По данным секретаря СНБО, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась. Он добавил, что спутниковые фотографии следует сравнивать «со сравниваемым»:

«Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии».

Американское издание Politico обнародовало накануне новые спутниковые фотографии, которые, по его данным, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь накапливает войска и военную технику на границе с Украиной.

Ранее несколько источников, в том числе авторитетное американское издание The Washington Post, написали, что в последние недели Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, указав, что по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.