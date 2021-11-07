5 ноября фармкомпания Pfizer заявила, что ее экспериментальное лекарство от коронавируса Paxlovid снижает риск госпитализации и смерти пациентов из групп риска на 89%.

НВ публикует перевод статьи New York Times о том, что известно об этом препарате.

***

«Результаты превосходят самые смелые мечты»

5 ноября компания Pfizer объявила, что в ходе ключевого клинического испытания ее таблетки для лечения коронавируса были признаны высокоэффективными в предотвращении тяжелых форм заболевания среди людей из групп риска, которые получали препарат вскоре после того, как у них проявились симптомы.

Это второй вид таблеток, демонстрирующий эффективность против коронавируса. И они кажутся более эффективными, чем препарат компании Merck, который ожидает одобрения американского регулятора на федеральном уровне.

Таблетки Pfizer, которые будут продаваться под торговой маркой Paxlovid, снижают риск госпитализации или смерти на 89% при условии начала лечения в течение трех дней после появления симптомов.

Компания Pfizer сообщила, что независимая комиссия экспертов, наблюдающая за ее клиническими испытаниями, рекомендовала рано прекратить исследование, поскольку польза препарата для пациентов оказалась достаточно убедительной. Компания заявила, что планирует как можно скорее предоставить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, чтобы получить разрешение на использование таблеток в США.

«Результаты действительно превосходят наши самые смелые мечты», — сказала Аннализа Андерсон, руководившая разработкой препарата. Она выразила надежду, что Paxlovid «может оказать большое влияние на то, чтобы наша жизнь вернулась к норме и мы увидели конец пандемии».

Когда начнут применять Paxlovid

Лечение может стать доступным в ближайшие несколько месяцев, хотя вначале поставки, вероятно, будут ограничены.

Таблетки Pfizer и Merck предназначены для пациентов, относящихся к групп высокого риска, например, старше 60 лет или страдающих такими заболеваниями как ожирение, которые делают их более восприимчивыми к серьезным последствиям заболевания коронавирусом.

Появление нового класса простых в использовании таблеток, которые резко сокращают количество госпитализаций, могло бы помочь с окончанием самой тяжелой фазы пандемии, как минимум в богатых странах, где вакцинировано большинство взрослых.

Pfizer заявила, что рассчитывает произвести достаточное количество таблеток для более чем 180 тысяч человек к концу этого года и для более чем 21 миллиона человек в первой половине следующего года.

Merck также заявила, что планирует увеличить производство в следующем году.

Для богатых и бедных

По словам высокопоставленного представителя администрации США, правительство ведет переговоры с Pfizer о достаточном количестве таблеток для 1,7 миллиона курсов лечения с возможностью увеличения поставок до 3,3 миллиона. Это примерно столько же, сколько Соединенные Штаты заказали у Merck. По словам чиновника, правительство рассчитывает заплатить около $700 за курс лечения обоими препаратами.

Ряд богатых стран, включая Великобританию и Австралию, также поспешили договориться о поставках препарата Pfizer.

Компания также вела переговоры с поддерживаемой ООН некоммерческой организацией Medicines Patent Pool, чтобы разрешить производство и продажу таблеток в более бедных странах по сниженной цене. Merck уже заключила аналогичную сделку.

Что известно о курсе лечения и организации испытаний препарата Pfizer от коронавируса

Ожидается, что таблетки Pfizer и Merck, которые можно будет продавать в аптеках и принимать дома, будут гораздо больше распространены, чем лечение моноклональными антителами, которые обычно вводятся внутривенно госпитализированным пациентам.

Курс лечения состоит из 30 таблеток, принимаемых в течение пяти дней. Он включает в себя 10 таблеток ритонавира, старого препарата против ВИЧ, который помогает препарату Pfizer дольше оставаться активным в организме (курс лечения Merck состоит из 40 таблеток, которые нужно принять в течение пяти дней).

Таблетки до сих пор тестировались в основном на пациентах из группы высокого риска. Но Pfizer также проводит испытания на пациентах с низким уровнем риска и лицах, проживающих в одном доме с инфицированными вирусом.

Объявленные результаты исследования эффективности, основывались на данных более чем 1200 взрослых в США и ​других странах, которые получали либо препарат Pfizer, либо таблетку плацебо после заражения коронавирусом.

Добровольцы набирались в период с июля по сентябрь, когда штамм Дельта распространялся по всему миру. Они не были вакцинированы и обладали по крайней мере одной характеристикой, которая подвергала их большему риску серьезного заболевания коронавирусом, например, пожилой возраст, ожирение или диабет.

Показатель эффективности Pfizer в 89% был получен группой добровольцев, которые начали лечение в течение трех дней после появления симптомов. Включая людей, которые начали лечение на четвертый или пятый день, препарат снизил риск госпитализации или смерти на 85%.

Таблетки Merck были эффективны примерно на 50% при начале лечения в течение пяти дней с момента появления симптомов. Однако различный дизайн и время проведения испытаний Pfizer и Merck делают такие сравнения их эффективности неточными.

Лечение моноклональными антителами снижает количество госпитализаций и смертей как минимум на 70% у пациентов, относящихся к группе риска, но этот вид лечения более дорогой и сложный в применении.

Участвовавшие в исследовании добровольцы, которые принимали таблетки Pfizer, сообщали в основном о легких побочных эффектах, но несколько реже, чем те, кто принимали таблетки плацебо.