Хотя во многих странах применяются карантинные ограничения, путешественники по-прежнему едут на отдых на любимые курорты (хоть и с соблюдением определенных условий). Но даже во время отпуска многие хотят (или вынуждены) пребывать на связи. А потому ищут оптимальные условия связи за рубежом. Интернет в роуминге от Киевстар — это отличный выбор быть online во время путешествий.

Как формируется пакет услуг в роуминге

Цена на интернет-услуги в роуминге зависит, прежде всего, от государства пребывания: например, в Венгрии тариф предполагает 100 Мб/сутки, в Австралии (за аналогичную плату) — 50 мб. А, к примеру, на территории Уганды пакетный формат не действует вообще: плата взимается за каждый мегабайт (или минуту связи). В определенных регионах также действуют дополнительные услуги. А именно:

Тариф для периодических путешествий. При его подключении сумма вносится за определенный период (скажем, за 27 дней). Количество трафика или минут при этом не подсчитывается.

Система бонусов, которые можно менять на минуты, SMS или мегабайты.

Доступ к безлимитным приложениям, трафик при использовании которых не будет учитываться в общем пакете. Среди них — популярные мессенджеры и приложения для путешественников: Booking, Google Maps, Messenger, Viber, BiP, etc.

Доступ к безлимитным приложениям, трафик при использовании которых не будет учитываться в общем пакете. Среди них — популярные мессенджеры и приложения для путешественников: Booking, Google Maps, Messenger, Viber, BiP, etc. Бонусы при оформлении страховки.

Доступ к быстрым экстренным командам: пополнение счета без наличия интернета, связь с оператором, пополнение бонусного счета.

Это то, что предлагает оператор Киевстар – более подробно рекомендуем ознакомиться с тарифными планами на сайте.

Ограничения в роуминге

Также для некоторых регионов действует ограничение по скорости передачи данных (до 0,1 мБит/с). А в некоторых государствах (к ним, например, относятся Боливия, Мавритания, Нигер, Сенегал, Сирия, Руанда, Куба, Мозамбик, Малави), международный мобильный интернет не предусматривается. Роуминг, соответственно, там недоступен.

Чтобы узнать, как работает роуминг Киевстар там, куда вы собираетесь ехать, перейдите на официальный сайт — там указана вся необходимая информация.