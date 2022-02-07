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Защита беглого президента Виктора Януковича начала ознакомление с материалами дела «Майдана» и намеревается планомерно, поэтапно показывать обществу их содержание. Об этом сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

«Мы наконец-то получили возможность не на словах, а на деле (документах) проверить, из чего состоит дело «Майдана» и навязываемое обществу на протяжении многих лет обвинение четвертого президента Украины Виктора Януковича в спровоцированной трагедии. Защита начала ознакомление с материалами обвинения», - сообщил  Сердюк.

По его словам, в деле около 1900 томов обмана со стороны Офиса генпрокурора, с помощью которых якобы скрывают реальных виновников трагедии зимы 2014 года, произошедшей на Майдане и помогают им избежать ответственности за содеянное.

«Еще на примере дела о потере Крыма мы увидели, как действуют представители прокуратуры, поэтому, в период ознакомления с делом «Майдана», мы намереваемся планомерно, поэтапно показывать обществу:

- что за доказательства собраны в деле;

- как и на основании чего возникло дело «Майдана»;

- как фабриковались свидетельские показания;

- как скрывался реальный фактаж и как фальсифицировались так называемые доказательства, которые легли в основу позиции прокуратуры;

- кто действительно принимал решения о расстрелах;

- кто стрелял;

- как одни факты выдавались за другие;

- как уничтожались доказательства и улики;

- как следствие было пущено по ложному следу;

- что реально сделала прокуратура для расследования дела, а не для его фабрикования», - напомнил адвокат.

Он сообщил, что уже в первом томе обращает на себя внимание, что дело «Майдана» было начато не по факту убийств и расстрелов зимой 2014 года, а лишь по заявлению подконтрольного пришедшей власти экс-помощника Олега Тягнибока и однопартийца бывшего генпрокурора Олега Махницкого, представителя оппозиции во время событий 2014 года – народного депутата от ВО «Свобода» Олега Осуховского.
ForUm

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