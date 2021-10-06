Газ в Европе сегодня, 6 октября, продавался уже почти по 2 тысячи долларов за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Об этом во время заседания правительства сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает УНИАН.

«Сегодня фьючерсы по газу торгуются уже 1950 долларов, это является абсолютным рекордом за всю историю», - сказал он.

По словам министра, объемы закачанного газа в украинских подземных хранилищах приближаются к отметке 19 миллиардов кубометров из максимального объема 31 млрд куб. м. И НАК «Нафтогаз» имеет достаточное финансовое обеспечение, чтобы запасти газ к зиме.

При этом, по информации Галущенко, на складах ТЭЦ и ТЭС 846 тысяч тонн угля, это ниже, чем запланированные показатели, но наверстать планируется за счет импорта.

По состоянию на 14:19 по Киеву газ торговался по цене 1511,04.

Напомним, 5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.