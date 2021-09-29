Свобода слова является одним из самых главных принципов демократии, а закрытие независимых СМИ нарушает права и свободы граждан. Такое мнение выразил член португальской делегации в ПАСЕ Пауло Писко во время общения с представителями независимых украинских медиа, таких как «112 Украина», NEWSONE, ZIK, «Перший Незалежний», а также изданий «Страна.uа» и «Шарий.net», сообщает 112 Украина.

«Свобода слова - это сущность демократии. Если люди не свободны говорить то, что они думают об обществе, в этом обществе нет свободы. Жизненно необходимая роль журналистики - это свободно сообщать новости, даже если они критичны. Потому что демократия не является демократией, если при этом невозможно существование различных точек зрения», - заявил Пауло Писко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала «Перший Незалежний» Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу «НОВОСТИ». Заявление Любицкого не соответсвует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала «Перший Незалежний».

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, компаний – издателей «Страны.ua», блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания «Страна.ua» и «Шарий.net».

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала «Перший Незалежний» обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов «112 Украина», NEWSONE, ZIK, а также «Перший Незалежний», который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов «Страна.ua» и «Шарий.net» пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.