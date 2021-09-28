Смена власти в Германии не повлияет на гарантии, обеспечение которых Берлин взял на себя в обмен на запуск газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква во время круглого стола «Приоритеты развития ассоциации с ЕС: ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС».

«Сразу после выборов в Германии мы обратились к партиям, у которых есть шансы создать новую коалицию, с одним вопросом: подтверждают ли они сохранение тех гарантий, которые предыдущее правительство обещало Украине.

И от всех мы получили утвердительный ответ: да, эти гарантии останутся в силе даже после смены правительства «, - заверил он.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».