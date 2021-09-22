Попытки поиска «российского следа» в деле о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом не имеет ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«К сожалению, в наше время, что бы ни произошло в Украине, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел, это, скорее, признаки излишне экзальтированного эмоционального состояния», - сказал он журналистам, комментируя слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, передает Интерфакс.

Ранее в среду Арахамия допустил, что к организации покушения на Шефира могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты. По словам лидера фракции, его вторая версия – «российский след», а третья - финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых усилилась в последнее время.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Его водитель получил около трех ранений.

Автомобиль Шефира не был бронирован и он не пользовался охраной.

По факту покушения на Шефира начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.