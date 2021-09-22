Вследствие стрельбы в Киевской области по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира его водитель получил около трех ранений. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова, передает Укринформ.

«Действительно, сегодня в 10 утра произошло нападение, был ранен водитель. По предварительной информации, около трех ранений он получил. Касательно засады - пока мы еще эту информацию не озвучиваем. По Киевской области введена операция «Перехват», мы ищем совершивших нападение лиц», - проинформировала Прянишникова.

По ее словам, правоохранители установили, что правая сторона автомобиля была обстреляна, одна пуля попала в заднюю часть авто.

«Дело резонансное, не такое простое, как кажется на первый взгляд. Поэтому полиция пока делает все возможное, чтобы установить нападавших и непосредственно определить, кто причастен к этому нападению», - сказала она.

Как уточнила пресс-секретарь полиции Киевщины, полиция уже имеет ориентировки относительно авто, которое будут разыскивать в связи с этим происшествием.

«Мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой ситуации, поскольку могут проверяться (правоохранителями. - Ред.) автомобили, водители, поэтому просим всех помочь, потому что сейчас очень важно по горячим следам установить лиц, совершивших нападение», - отметила Прянишникова.

Она уточнила, что спецоперация еще продолжается и дальнейшая информация о происшествии будет уточняться и предоставляться позже.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.