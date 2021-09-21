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Чехол для смартфона – его визитная карточка. Стильный, эффектный iPhone 13 показывает статус своего владельца, а чехол должен его подчеркивать. Обложка служит надежной защитой от падений и обладает рядом других полезных опций, если они предусмотрены дизайном. Рассмотрим здесь вместе с Wookie.UA наилучшие варианты аксессуаров с их дополнительными возможностями.

Качества идеального чехла

Говорить об одном единственном идеальном чехле для смартфона невозможно, так как у каждого человека свои потребности и предпочтения. Для одних важно внешнее оформление, для других – функциональность, кто-то ценит простоту и толщину изделия. Идеальной формулы не существует, но есть отдельные модели обложек, которые заслужили любовь покупателей и доказали свое качество.

Среди всех моделей чехлов для iPhone 13 особое внимание стоит обратить на следующие изделия, которые зарекомендовали себя в эксплуатации:

  1. IPAKY Clear BackCover. Плотно прилегающая силиконовая обложка. По краям и вокруг камеры оснащена защитным прорезиненным бампером, который смягчает удар при падении смартфона, гарантирует надежную защиту устройства.

  2. DUX DUCIS Skin Pro. Обложка в виде книжки закрывает устройство со всех сторон, плотно примыкая к корпусу. Отдельного внимания заслуживает карман для кредитной карты, который позволит избавиться от кошелька.
  3. Deexe Leather Cover. Простой, но элегантный силиконовый чехол с текстурой подойдет тем, кто ценит простоту во всем.
  4. NILLKIN CamShield отличается функциональной шторкой, которая закрывает доступ к камерам, когда они не нужны.

  5. UniCase Magnetic Ring с подставкой выглядит стильно и современно. Металлический элемент на тыльной стороне помогает крепить смартфон внутри машины на подставке. В разложенном состоянии является удобной подставкой для поверхностей и держателем, который можно закрепить на пальце.
  6. UniCase Hybrid выделяется повышенным классом защиты от ударов не только внешнего покрытия, но и экрана за счет встроенного амортизатора из силикона. Обладает подставкой, которая позволяет фиксировать устройство на поверхностях.
  7. Deexe Astra Case оснащен оригинальным шнурком, позволяющим носить смартфон на шее или запястье. Шнур крепится к нижней части обложки на надежные кольца-фиксаторы, которые являются отдельным элементом дизайна.
  8. DUX DUCIS FINO Series в форме накладки надежно закрывает корпус смартфона. Плотное прилегание исключает попадание под материал грязи и пыли, а шершавая фактура не дает устройству скользить в руках.

Несколько причин купить чехол

Без защиты даже самый устойчивый к внешним воздействиям материал постепенно изнашивается. Чехол для iPhone 13 защищает корпус устройства, бережет стекло и камеры от внешних воздействий. Покупка обложки позволяет приобрести сразу ряд удобных функций, достаточно только определиться, какая будет наиболее полезной в повседневной носке. Каждый вариант выполнен в нескольких цветах с учетом наиболее популярных запросов пользователей iPhone. Все модели чехлов спроектированы так, что их поверхность плотно примыкает к корпусу. Такая особенность делает обложку эффектным аксессуаром для устройства и не дает ему выскальзывать из рук.

Выбрать идеальный для iPhone 13 можно только, прислушавшись к своим потребностям и детально изучив ассортимент. Большой выбор обложек с разными функциями, в отличающейся цветовой гамме дает возможность найти именно свой вариант.
ForUm

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