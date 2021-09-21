Чехол для смартфона – его визитная карточка. Стильный, эффектный iPhone 13 показывает статус своего владельца, а чехол должен его подчеркивать. Обложка служит надежной защитой от падений и обладает рядом других полезных опций, если они предусмотрены дизайном. Рассмотрим здесь вместе с Wookie.UA наилучшие варианты аксессуаров с их дополнительными возможностями.

Качества идеального чехла

Говорить об одном единственном идеальном чехле для смартфона невозможно, так как у каждого человека свои потребности и предпочтения. Для одних важно внешнее оформление, для других – функциональность, кто-то ценит простоту и толщину изделия. Идеальной формулы не существует, но есть отдельные модели обложек, которые заслужили любовь покупателей и доказали свое качество.

Среди всех моделей чехлов для iPhone 13 особое внимание стоит обратить на следующие изделия, которые зарекомендовали себя в эксплуатации:

IPAKY Clear BackCover. Плотно прилегающая силиконовая обложка. По краям и вокруг камеры оснащена защитным прорезиненным бампером, который смягчает удар при падении смартфона, гарантирует надежную защиту устройства.



DUX DUCIS Skin Pro. Обложка в виде книжки закрывает устройство со всех сторон, плотно примыкая к корпусу. Отдельного внимания заслуживает карман для кредитной карты, который позволит избавиться от кошелька. Deexe Leather Cover. Простой, но элегантный силиконовый чехол с текстурой подойдет тем, кто ценит простоту во всем. NILLKIN CamShield отличается функциональной шторкой, которая закрывает доступ к камерам, когда они не нужны.



UniCase Magnetic Ring с подставкой выглядит стильно и современно. Металлический элемент на тыльной стороне помогает крепить смартфон внутри машины на подставке. В разложенном состоянии является удобной подставкой для поверхностей и держателем, который можно закрепить на пальце. UniCase Hybrid выделяется повышенным классом защиты от ударов не только внешнего покрытия, но и экрана за счет встроенного амортизатора из силикона. Обладает подставкой, которая позволяет фиксировать устройство на поверхностях. Deexe Astra Case оснащен оригинальным шнурком, позволяющим носить смартфон на шее или запястье. Шнур крепится к нижней части обложки на надежные кольца-фиксаторы, которые являются отдельным элементом дизайна. DUX DUCIS FINO Series в форме накладки надежно закрывает корпус смартфона. Плотное прилегание исключает попадание под материал грязи и пыли, а шершавая фактура не дает устройству скользить в руках.





Несколько причин купить чехол

Без защиты даже самый устойчивый к внешним воздействиям материал постепенно изнашивается. Чехол для iPhone 13 защищает корпус устройства, бережет стекло и камеры от внешних воздействий. Покупка обложки позволяет приобрести сразу ряд удобных функций, достаточно только определиться, какая будет наиболее полезной в повседневной носке. Каждый вариант выполнен в нескольких цветах с учетом наиболее популярных запросов пользователей iPhone. Все модели чехлов спроектированы так, что их поверхность плотно примыкает к корпусу. Такая особенность делает обложку эффектным аксессуаром для устройства и не дает ему выскальзывать из рук.

Выбрать идеальный для iPhone 13 можно только, прислушавшись к своим потребностям и детально изучив ассортимент. Большой выбор обложек с разными функциями, в отличающейся цветовой гамме дает возможность найти именно свой вариант.