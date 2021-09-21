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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует до 236 голосов при голосовании за закон об олигархах. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

По словам депутата, соответствующий законопроект будет рассматриваться в сессионном зале парламента в среду или четверг.

На вопрос, сколько за законопроект может быть голосов при принятии его в целом как закона, Арахамия сказал: «234-236 - в этом диапазоне, плюс-минус два голоса - где-то я так предварительно понимаю».

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона »О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

20 сентября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600). Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВР. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.
ForUm

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