Министерство иностранных дел Польши назвало «незаконными» выборы в Государственную думу в Крыму и осудило организацию электронного голосования на Донбассе. Об этом МИД Польши сообщило 20 сентября, передает Крым.Реалии.

«МИД считает незаконным проведение «выборов» на Крымском полуострове, незаконно оккупированной Российской Федерацией. Министерство также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организации электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее о непризнании российских выборов на территории Крымского полуострова заявили в МИД Турции, Румынии и Франции.

С 17 по 19 сентября по всей территории России, а также в оккупированном Крыму проходили выборы в Госдуму России. К ним привлекали жителей оккупированных Россией регионов других государств, которым предоставляли российское гражданство.

Напомним, США и ЕС не признают российские выборы на оккупированных территориях Украины.

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ.